Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN UNIVERSIDADE

Documentário mostra relatos de jornalistas à época da ditadura no Espírito Santo

A pesquisa, iniciada no ano de 2013, já se tornou também uma série de TV para o Canal Futura

Publicado em 11 de Janeiro de 2017 às 18:01

Publicado em 

11 jan 2017 às 18:01
O documentário “Relatos Ausentes”, feito como projeto do curso de Jornalismo da UVV, destaca relatos que passaram despercebidos na história do Espírito Santo no período da ditadura. Práticas como a tortura e a censura jamais serão esquecidos. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, o professor da universidade, Rodrigo Cerqueira, explica que para resgatar esses detalhes para a produção, foram feitas entrevistas com pelo menos 10 jornalistas que atuavam em veículos de comunicação do Estado à época.
A pesquisa, iniciada no ano de 2013, já se tornou também  uma série de TV para o Canal Futura e vídeos em canal do YouTube.
CBN Universidade - 11-01-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados