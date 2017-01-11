Documentário mostra relatos de jornalistas à época da ditadura no Espírito Santo

O documentário “Relatos Ausentes”, feito como projeto do curso de Jornalismo da UVV, destaca relatos que passaram despercebidos na história do Espírito Santo no período da ditadura. Práticas como a tortura e a censura jamais serão esquecidos. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, o professor da universidade, Rodrigo Cerqueira, explica que para resgatar esses detalhes para a produção, foram feitas entrevistas com pelo menos 10 jornalistas que atuavam em veículos de comunicação do Estado à época.