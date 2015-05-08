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Cresce número de cursos de mestrado e doutorado da Ufes

Ano passado foram abertos três novos cursos e esse ano mais dois

Publicado em 07 de Maio de 2015 às 21:26

Publicado em 

07 mai 2015 às 21:26
Atualmente, a Universidade Federal do Espírito Santo possui 53 programas de pós-graduação, 47 cursos de mestrados acadêmicos e 6 profissionais, e 22 cursos de doutorado. Ano passado foram abertos três novos cursos e esse ano mais dois. A evolução da pós-graduação na Universidade do Estado apresenta um quadro favorável. Segundo relatório divulgado pela PRPPG, nos últimos sete anos o número de cursos de mestrado na UFES passou de 19 para 52 (crescimento de 173%), e os de doutorado de 5 para 22 (crescimento de 340 %). Anualmente são abertas nestes cursos cerca de 1.200 vagas para novos alunos, de acordo com o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da Ufes, Neyval Costa Reis Júnior. Ouça a análise e como isso beneficia alunos e a instituição:
CBN Universidade - 07-05-15

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