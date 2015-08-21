Como uma epidemia de cólera mudou a vida na província do Espírito Santo

O livro “O terribilíssimo mal do oriente” lançado pela Editora da Ufes (Edufes) no III Colóquio de História das Doenças, aborda a epidemia de cólera que se instalou na província do Espírito Santo no século XIX e procura evidenciar todas as implicações que uma epidemia provoca na sociedade. O cólera foi uma doença que provocou uma significativa redução populacional, interferiu na economia da província, obrigou a readaptação da população e determinou as ações do Estado no combate à epidemia.