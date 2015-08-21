Como uma epidemia de cólera mudou a vida na província do Espírito Santo

O livro “O terribilíssimo mal do oriente” lançado pela Editora da Ufes (Edufes) no III Colóquio de História das Doenças, aborda a epidemia de cólera que se instalou na província do Espírito Santo no século XIX e procura evidenciar todas as implicações que uma epidemia provoca na sociedade. O cólera foi uma doença que provocou uma significativa redução populacional, interferiu na economia da província, obrigou a readaptação da população e determinou as ações do Estado no combate à epidemia.
O livro é resultado da pesquisa de pós-doutorado do professor Sebastião Franco. Em entrevista ao CBN Universidade, o professor revela que foram usados como fontes documentos produzidos pelo Estado, correspondências de moradores, relatórios médicos e jornais. "Morriam pelo menos 60 pessoas num único dia e isso era desesperador", comentou. A doença mudou comportamentos sociais econômicos e até cerimônias religiosas, como os funerais. Ouça na íntegra:
CBN Universidade - 20-08-15
Serviço:
O livro está disponível para venda na Livraria da Ufes.