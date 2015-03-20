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Coleta seletiva de óleo residual em Vila Velha tem aplicação de tecnologia

A produção de sabão é baseada na reação de saponificação e o interesse principal é desenvolver linha de novos produtos

Publicado em 19 de Março de 2015 às 22:21

Publicado em 

19 mar 2015 às 22:21
O projeto pretende otimizar a reciclagem de óleo residual de fritura na região do Rio Aribiri com a geração de produtos com maior valor agregado, em Vila Velha. A proposta e reciclar o óleo residual de fritura para o desenvolvimento de novos produtos de sabão com maior potencial biodegradável e o tratamento do óleo para produção de biodiesel em escala de bancada. Ouça os detalhes do projeto com o professor Mauro César Dias, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha.
CBN Universidade - 19-03-15

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