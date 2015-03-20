Coleta seletiva de óleo residual em Vila Velha tem aplicação de tecnologia

O projeto pretende otimizar a reciclagem de óleo residual de fritura na região do Rio Aribiri com a geração de produtos com maior valor agregado, em Vila Velha. A proposta e reciclar o óleo residual de fritura para o desenvolvimento de novos produtos de sabão com maior potencial biodegradável e o tratamento do óleo para produção de biodiesel em escala de bancada. Ouça os detalhes do projeto com o professor Mauro César Dias, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha.