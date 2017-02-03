Aprovados na Ufes pelo Sisu somam 24% de alunos de fora do Espírito Santo

Se todos os candidatos aprovados na Universidade Federal do Espírito Santo pelo Sisu se matricularem na unidade, a cada quatro universitários da Ufes um estudante será de fora do Estado. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a pró-reitora da Ufes, Zenólia Figueiredo, explicou que entre os dados divulgados nesta sexta-feira (03), um deles aponta que 24,3% dos candidatos aprovados são de fora do Estado.

Destes, a maior parte é de Minas Gerais (518 aprovados), seguida por São Paulo, (224), Rio de Janeiro, (189) e Bahia (112). Por meio do Sisu, a Ufes só não teve aprovação de candidatos do Amapá, Roraima e Acre. Fora isso, a universidade vai concentrar estudantes de quase todos os estados brasileiros.

A pró-reitora também explicou que foram divulgadas as maiores notas de corte, com balanço do Sisu. A maior nota foi para Medicina não optante, com 801,30. A segunda nota de corte também foi em Medicina optante, com 790,80. Em terceiro lugar ficou Engenharia Civil não optante, com 771,21.

Ouça a entrevista completa e como funciona o sistema de vagas para a Ufes: