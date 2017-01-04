Aplicativo que compara preços ajuda em pesquisa de consumidores

Usando um banco de dados com milhares de produtos que usam o código de barras, dois capixabas lançaram um aplicativo que compara os valores praticados por diferentes estabelecimentos comerciais. A ferramenta, uma aliada para o controle de gastos, é totalmente colaborativa e já está disponível para download para sistema IOS. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Wellington Torres Junior, um dos criadores da ferramenta, explica que, nesta época por exemplo, quem está a procura de produtos de material escolar a preços mais baixos, pode usar o aplicativo chamado BuyWell.