Aplicativo que compara preços ajuda em pesquisa de consumidores

Usando um banco de dados com milhares de produtos que usam o código de barras, dois capixabas lançaram um aplicativo que compara os valores praticados por diferentes estabelecimentos comerciais. A ferramenta, uma aliada para o controle de gastos, é totalmente colaborativa e já está disponível para download para sistema IOS. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Wellington Torres Junior, um dos criadores da ferramenta, explica que, nesta época por exemplo, quem está a procura de produtos de material escolar a preços mais baixos, pode usar o aplicativo chamado BuyWell.
"Um mesmo grupo pode se dividir pela cidade e fazer o cadastro no aplicativo dos preços que encontrar. E no final poderão saber onde os produtos com menor preço estão, e assim, economizar", disse.
Torres, que criou o sistema junto com o Pedro Feu, explicou que o aplicativo é totalmente colaborativo e que o código de barras é usado para facilitar o cadastramento por parte do usuário. Ouça as explicações completas:
Entrevista - Fabio Botacin - Wellington Torres - 04-01-17.mp3