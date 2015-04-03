Alternativas para conter as mortes por atropelamento na Reserva de Sooretama

Um projeto coordenado pela Ufes com o objetivo de investigar os efeitos da rodovia BR-101 sobre a fauna silvestre da Reserva Biológica de Sooretama foi destaque na edição do programa Fantástico, exibido pela Rede Globo, no dia 22. A matéria abordou o número elevado de mortes de animais silvestres nas rodovias brasileiras. Segundo dados apurados pela reportagem, 15 animais morrem atropelados por segundo nas BRs.O projeto, intitulado "Modelo Preditivo de Impactos das Estradas sobre a Biodiversidade: avaliação dos impactos da rodovia BR-101sobre a fauna de vertebrados silvestres da Rebio de Sooretama", é coordenado pelo professor de Biologia do Centro de Ciências Agrárias (CCA), Aureo Banhos dos Santos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o professor revela que as passagens subterrâneas usadas atualmente são, na verdade, apenas redes de água fluviais, ou seja, não foram projetadas para os animais. "Os atropelamentos são apenas a ponta do iceberg", diz. Não são apenas os animais que passam andando pelo asfalto da BR 101 no trecho da reserva são vítimas. "Temos 47 espécies de morcegos que já foram atropeladas na estrada. Até mesmo uma das espécies só foi descoberta após o animal ser recolhido depois de morto ao passar na frente de um veículo". Ouça e entenda a importância da preservação da Reserva de Sooretama para o Espírito Santo e para o país.