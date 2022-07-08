Xô, poeira! Orientações para limpar travesseiros, bichos de pelúcia e almofadas

Em períodos de mudança de temperaturas ou de ar mais seco é comum que muitas pessoas sejam acometidas por coriza, congestão nasal, dores de cabeça, espirro. Pensando nisso, manter a correta higienização da casa e de objetos como travesseiros, bichos de pelúcia e almofadas é fundamental. Tarefa para Lucy Mizael nesta edição do "CBN Na Sua Casa". "De forma geral, o que a gente precisa fazer é evitar partículas de poeira suspensa e o acúmulo de poeira na nossa casa e de coisas que possam despertar alergias. Manter um frequência de limpeza diária, usar capas protetoras em travesseiros e evitar ficar varrendo a casa – melhor utilizar um pano molhado – são algumas das estratégias que podem utilizar no dia a dia", explica.