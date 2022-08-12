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CBN na sua Casa

Xô, cheiro ruim! Trouxinha anti-chulé é a dica de Lucy Mizael

Misture bicarbonato de sódio com óleo de eucalipto e faça trouxinhas usando meias velhas!

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 11:56

Publicado em 

12 ago 2022 às 11:56
Lucy ensina a organizar os sapatos
Lucy ensina a organizar os sapatos Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz uma dica valiosa para quem deseja espantar aquele cheiro desagradável de chulé em sapatos, tênis e afins. É uma "trouxinha anti-chulé"! A dica é simples: "Misture duas colheres de sopa bem cheias de bicarbonato de sódio, uma colher de chá de óleo de eucalipto e faça trouxinhas usando meias velhas – basta colocar uma colher da mistura, amarrar e colocar uma trouxinha em cada pé. E tem mais: deixe por no mínimo 24 horas e evite usar o tênis/sapato por dois dias consecutivos", explica a comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN na Sua Casa - 12-08-22

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