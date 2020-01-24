Viagem de última hora? Saiba como organizar sua mala ou mochila

Nesta edição do CBN Na Sua Casa a comentarista Lucy Mizael traz dicas fundamentais para quem vai fazer aquela viagem de última hora e ainda não arrumou sua mala ou mochila. Dobrar as roupas de forma estratégica, evitar peças volumosas - caso o destino do passeio seja uma região litorânea, por exemplo - e organizá-las conforme a textura são algumas das dicas trazidas pela comentarista. Confira!