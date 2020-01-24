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CBN NA SUA CASA

Viagem de última hora? Saiba como organizar sua mala ou mochila

Dobrar as roupas de forma estratégica e evitar peças volumosas são algumas das dicas

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 14:22

Publicado em 

24 jan 2020 às 14:22
Nesta edição do CBN Na Sua Casa a comentarista Lucy Mizael traz dicas fundamentais para quem vai fazer aquela viagem de última hora e ainda não arrumou sua mala ou mochila. Dobrar as roupas de forma estratégica, evitar peças volumosas - caso o destino do passeio seja uma região litorânea, por exemplo - e organizá-las conforme a textura são algumas das dicas trazidas pela comentarista. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 24-01-20
AS DICAS DA LUCY:
- Calcule uma média de roupas que você vai levar;
- Utilizar organizadores de mala/pequenas bolsinhas também é uma opção;
- Fazer a organização em conjuntos.
 

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