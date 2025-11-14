Vassoura: como escolher a ideal para sua limpeza?

hora da limpeza Crédito: Pexels

Nada de varrer sujeira para debaixo do tapete! É hora da limpeza e o assunto em destaque nesta edição do "CBN Na Sua Casa" é sugestão do ouvinte Gledson. Ele pediu para a comentarista Lucy Mizael trazer uma seleção dos tipos de vassouras presentes no mercado, as suas funcionalidades e benefícios. Vamos às dicas:

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OS TIPOS DE VASSOURAS:

1. Vassoura de Nylon: Feita com cerdas de nylon, é resistente e eficaz em superfícies ásperas. Benefícios incluem durabilidade e facilidade de limpeza, além de serem boas para a remoção de sujeira pesada.

2. Vassoura de Piaçava: Produzida a partir de fibras naturais de palmeira, é ideal para áreas externas. Seus benefícios incluem resistência a intempéries e eficiência na coleta de folhas e sujeiras maiores.

3. Vassoura de Pelo: Com cerdas de pelo, é ótima para superfícies delicadas, como pisos de madeira. Seus benefícios são a capacidade de capturar poeira fina e evitar arranhões nas superfícies.

4. Vassoura de Pelo de Crina: Feita com fibras de crina de cavalo, é bastante eficaz em superfícies internas. Benefícios incluem uma excelente capacidade de absorção de sujeira e poeira, além de ser mais ecológica.

5. Vassoura Escovão/Esfregão: Geralmente possui cerdas mais longas e é usada para limpeza pesada. Seus benefícios incluem a capacidade de limpar áreas extensas rapidamente e remover sujeira incrustada.

6. Vassoura "Mágica": Com cerdas que atraem a poeira, é ideal para uso em casa. Benefícios incluem a eficiência na coleta de sujeira e facilidade de manuseio, tornando-a uma opção prática para limpezas rápidas.