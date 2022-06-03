Vai receber os amigos em casa? Dicas de organização para arrasar num jantar

Mesa posta! Saiba como arrumar uma linda mesa de refeições! Crédito: Pexels

Tarefas e ações rápidas para um bom anfitrião! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael nos ajuda num verdadeiro passo a passo para quem vai receber os amigos para um pequeno encontro em casa, um jantar numa noite fria... E já vai a dica: a organização começa antes mesmo da chegada dos convidados e tudo deve ser bem pensado. E, você, sabe por onde começar? A comentarista tem as dicas:

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- Faça um "chek-list" das louças: "já comece calculando e colocando na ponta do papel a quantidade de pessoas que você irá convidar. A partir daí você terá uma noção, por exemplo, da quantidade de louças que irá utilizar durante esse encontro. Nada vai ficar faltando e você evita o estresse;

- Também faça uma lista de tudo o que você precisa para esse jantar. Comidas, bebidas... Não deixe pra última hora! Se tem uma pessoa, por exemplo, que tem algum tipo de restrição alimentar você já vai conseguir se planejar antecipadamente para suprir a sua necessidade. A pessoa se sente acolhida;