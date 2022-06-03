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CBN na sua Casa

Vai receber os amigos em casa? Dicas de organização para arrasar num jantar

E quem traz as sugestões é a nossa comentarista Lucy Mizael

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 12:03

Publicado em 

03 jun 2022 às 12:03
Mesa posta! Saiba como arrumar uma linda mesa de refeições!
Mesa posta! Saiba como arrumar uma linda mesa de refeições! Crédito: Pexels
Tarefas e ações rápidas para um bom anfitrião! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael nos ajuda num verdadeiro passo a passo para quem vai receber os amigos para um pequeno encontro em casa, um jantar numa noite fria... E já vai a dica: a organização começa antes mesmo da chegada dos convidados e tudo deve ser bem pensado. E, você, sabe por onde começar? A comentarista tem as dicas:
CBN na sua Casa - 03-06-22.mp3
- Faça um "chek-list" das louças: "já comece calculando e colocando na ponta do papel a quantidade de pessoas que você irá convidar. A partir daí você terá uma noção, por exemplo, da quantidade de louças que irá utilizar durante esse encontro. Nada vai ficar faltando e você evita o estresse;
- Também faça uma lista de tudo o que você precisa para esse jantar. Comidas, bebidas... Não deixe pra última hora! Se tem uma pessoa, por exemplo, que tem algum tipo de restrição alimentar você já vai conseguir se planejar antecipadamente para suprir a sua necessidade. A pessoa se sente acolhida;
- E na hora de montar a mesa? "A gente monta a mesa, a recepção, a medida em que sabemos a quantidade de pessoas que irá, pra saber a quantidade de louça que vamos usar. Pensar a quantidade de pessoas pra pensar o cardápio. É algo mais descontraído ou você quer algo mais clássico? Se for algo mais descontraído, num encontro de varanda, é isso: você ter fartura, apostar em tábuas, ter bastante taças, bebidas geladas, guardanapos a mão. Se for petisco, pode ser só um 'pratinho' de sobremesa".

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