Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na sua Casa

Vai mudar de casa? Confira as dicas para fazer a mudança sem estresse

Quem deixa as sugestões por aqui é a nossa comentarista Lucy Mizael

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 12:05

Publicado em 

17 set 2021 às 12:05
Lucy Mizael dá dicas para fazer mudança sem estresse!
Lucy Mizael dá dicas para fazer mudança sem estresse! Crédito: Freepik
O mercado imobiliário tem mostrado um bom desempenho desde o ano passado no Espírito Santo, quando começou a reaquecer, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. E mercado imobiliário aquecido é sinônimo de pessoas em novos lares e mudança. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael vai dar dicas de como fazer uma mudança sem estresse! Tem duas opções: fazer por conta própria ou contratar uma empresa, mas terceirizar sua mudança não significa deixar tudo nas mãos de quem vai fazer o serviço. A comentarista explica os motivos! Ouça o quadro completo!
CBN na sua Casa - 17-09-21.mp3
AS DICAS DA LUCY:
- Se você quiser, por conta própria, embalar sua mudança, não precisa "peregrinar" por supermercados pedindo caixas de papelão. Existem empresas que vendem caixas de papelão do tamanho que você precisar.
- Compre papel kraft e plástico bolha! É possível adquirir a metro em lojas especializadas.
- Caso você contrate uma empresa especializada, que vai entrar na sua casa e embalar e carregar tudo, tome algumas atitudes para evitar estresse: carregue você mesmo os itens de valor, seja financeiro ou sentimental; separe documentos e itens que você vai precisar; oriente o desligamento e carregamento de eletrodomésticos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados