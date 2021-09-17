Vai mudar de casa? Confira as dicas para fazer a mudança sem estresse

O mercado imobiliário tem mostrado um bom desempenho desde o ano passado no Espírito Santo, quando começou a reaquecer, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. E mercado imobiliário aquecido é sinônimo de pessoas em novos lares e mudança. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael vai dar dicas de como fazer uma mudança sem estresse! Tem duas opções: fazer por conta própria ou contratar uma empresa, mas terceirizar sua mudança não significa deixar tudo nas mãos de quem vai fazer o serviço. A comentarista explica os motivos! Ouça o quadro completo!