Vai mudar de casa? Confira as dicas para fazer a mudança sem estresse

O mercado imobiliário tem mostrado um bom desempenho desde o ano passado no Espírito Santo, quando começou a reaquecer, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. E mercado imobiliário aquecido é sinônimo de pessoas em novos lares e mudança. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael vai dar dicas de como fazer uma mudança sem estresse! Tem duas opções: fazer por conta própria ou contratar uma empresa, mas terceirizar sua mudança não significa deixar tudo nas mãos de quem vai fazer o serviço. A comentarista explica os motivos! Ouça o quadro completo!
CBN na sua Casa - 17-09-21.mp3
AS DICAS DA LUCY:
- Se você quiser, por conta própria, embalar sua mudança, não precisa "peregrinar" por supermercados pedindo caixas de papelão. Existem empresas que vendem caixas de papelão do tamanho que você precisar.
- Compre papel kraft e plástico bolha! É possível adquirir a metro em lojas especializadas.
- Caso você contrate uma empresa especializada, que vai entrar na sua casa e embalar e carregar tudo, tome algumas atitudes para evitar estresse: carregue você mesmo os itens de valor, seja financeiro ou sentimental; separe documentos e itens que você vai precisar; oriente o desligamento e carregamento de eletrodomésticos.