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CBN na sua Casa

Usa uniforme branco? Saiba como mantê-los bem brancos!

Ouça as dicas da cometarista Lucy Mizael

Publicado em 05 de Dezembro de 2025 às 12:02

Publicado em 

05 dez 2025 às 12:02
Roupa branca com manchas
Roupa branca com manchas Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações para quem usa uniforme branco, por conta do serviço, e deseja mantê-lo sempre como uma boa aparência. Vamos às dicas! 
CBN - CBN na Sua Casa -05-12-25.mp3

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