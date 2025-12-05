Usa uniforme branco? Saiba como mantê-los bem brancos!

Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações para quem usa uniforme branco, por conta do serviço, e deseja mantê-lo sempre como uma boa aparência. Vamos às dicas!
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Publicado em 05 de Dezembro de 2025 às 12:02
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