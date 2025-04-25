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CBN na sua Casa

Um passo a passo para limpar o sofá!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 12:04

Publicado em 

25 abr 2025 às 12:04
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Você pode utilizar uma escova para ajudar na limpeza do sofá (Imagem: Gstockstudio | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações para a hora da limpeza do sofá.
CBN - CBN na Sua Casa -25-04-25.mp3
1. Preparação do ambiente:
Remova almofadas, mantas e qualquer outro item do sofá. Isso facilitará a limpeza e garantirá que todos os cantos sejam acessíveis.
2. Aspire o sofá:
Use um aspirador de pó com bico apropriado para estofados. Aspire toda a superfície do sofá, prestando atenção nas fissuras e costuras onde a sujeira tende a se acumular.
3. Escolha dos produtos:
Utilize produtos específicos para limpeza de estofados. Verifique se são adequados para o tipo de tecido do seu sofá. É importante usar produtos que não sejam corrosivos e que não causem descoloração.
4. Uso da extratora:
Equipamento: a extratora é fundamental para uma limpeza profunda. Este equipamento combina a aplicação de água e detergente com a extração da sujeira.
Mistura do produto: prepare a solução de limpeza de acordo com as instruções do fabricante do produto. Normalmente, isso envolve misturar o detergente com água na proporção recomendada.
5. Limpeza do Sofá:
Aplicação da Solução: com a extratora, aplique a solução de limpeza em uma pequena área do sofá para testar a compatibilidade do tecido. Se não houver reação adversa, continue a limpeza.
Movimentos: trabalhe em seções, aplicando a solução e, em seguida, utilizando a função de extração da máquina para remover a sujeira e o excesso de umidade. Faça isso em movimentos suaves e sobrepostos para garantir uma limpeza uniforme.
6. Remoção de Manchas:
Para manchas persistentes, pode ser necessário aplicar um produto específico para remoção de manchas antes da limpeza com a extratora. Siga as instruções do produto e sempre teste em uma área discreta primeiro.
7. Secagem:
Após a limpeza, permita que o sofá seque completamente. Se possível, coloque-o em um local bem ventilado. Evite usar o sofá enquanto estiver úmido para prevenir o crescimento de mofo.
8. Manutenção:
Após a limpeza, considere aplicar um protetor para estofados, que ajuda a repelir sujeira e manchas futuras.

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