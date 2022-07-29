Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na sua Casa

Truques e segredos na hora de lavar os panos de limpeza

Quem explica é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 12:06

Publicado em 

29 jul 2022 às 12:06
Pano de chão, limpeza
Pano de chão, limpeza Crédito: Pixabay
Panos de limpeza, como os de microfibra, são essenciais na hora da limpar a casa. E mantê-los limpos após as tarefas da casa é não tarefas das mais fáceis. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz dicas sobre como lavar esses panos de forma correta e, claro, prática. "Os panos de microfibra, que são os mais recomendados na limpeza, podem ser lavados simplesmente com água e sabão. Agora, se for um pano de algodão, por exemplo, aí sim, é recomendado um alvejante, uma preparação mais detalhada", orienta. Ouça a conversa completa!
CBN na sua Casa - 29-07-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados