Truques e segredos na hora de lavar os panos de limpeza

Panos de limpeza, como os de microfibra, são essenciais na hora da limpar a casa. E mantê-los limpos após as tarefas da casa é não tarefas das mais fáceis. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz dicas sobre como lavar esses panos de forma correta e, claro, prática. "Os panos de microfibra, que são os mais recomendados na limpeza, podem ser lavados simplesmente com água e sabão. Agora, se for um pano de algodão, por exemplo, aí sim, é recomendado um alvejante, uma preparação mais detalhada", orienta. Ouça a conversa completa!