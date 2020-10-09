Tem filho pequeno? Saiba como organizar os brinquedos em casa

Tem filhos pequenos em casa? Tem "dores de cabeça" com vários brinquedos espalhados pelo chão? Então saiba que organizá-los pode ser um desafio para qualquer pai ou mãe. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael, às vésperas do Dia das Crianças, ensina o passo a passo para facilitar a organização dos brinquedos. A comentarista explica que também é importante inserir a criança na hora de organizar. Confira algumas das dicas da Lucy:

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - 09-10-20

- Separe os brinquedos por tipo, tamanho e por preferência;

- Organize os brinquedos e os jogos em caixas, cestas e saquinhos com zíper;

- Use caixas e saquinhos transparentes para que a criança conheça o conteúdo;

- Deixe os livros sempre acessíveis. Cestas são uma boa opção para organizar;