Tem filho pequeno? Saiba como organizar os brinquedos em casa

Tem filhos pequenos em casa? Tem "dores de cabeça" com vários brinquedos espalhados pelo chão? Então saiba que organizá-los pode ser um desafio para qualquer pai ou mãe. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael, às vésperas do Dia das Crianças, ensina o passo a passo para facilitar a organização dos brinquedos. A comentarista explica que também é importante inserir a criança na hora de organizar. Confira algumas das dicas da Lucy:
CBN na sua Casa - 09-10-20
- Separe os brinquedos por tipo, tamanho e por preferência;
- Organize os brinquedos e os jogos em caixas, cestas e saquinhos com zíper;
- Use caixas e saquinhos transparentes para que a criança conheça o conteúdo;
- Deixe os livros sempre acessíveis. Cestas são uma boa opção para organizar;
- Reorganize a cada três meses, separando tudo. Aproveite para verificar o estado dos brinquedos, separe aquele que precisa ser limpo, que esteja precisando de reparo, que pode ser doado ou descartado.