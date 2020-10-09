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CBN NA SUA CASA

Tem filho pequeno? Saiba como organizar os brinquedos em casa

As dicas são de Lucy Misael

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:48

Publicado em 

09 out 2020 às 11:48
Tem filhos pequenos em casa? Tem "dores de cabeça" com vários brinquedos espalhados pelo chão? Então saiba que organizá-los pode ser um desafio para qualquer pai ou mãe. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael, às vésperas do Dia das Crianças, ensina o passo a passo para facilitar a organização dos brinquedos. A comentarista explica que também é importante inserir a criança na hora de organizar. Confira algumas das dicas da Lucy:
CBN na sua Casa - 09-10-20
 - Separe os brinquedos por tipo, tamanho e por preferência;
 - Organize os brinquedos e os jogos em caixas, cestas e saquinhos com zíper;
 - Use caixas e saquinhos transparentes para que a criança conheça o conteúdo;
 - Deixe os livros sempre acessíveis. Cestas são uma boa opção para organizar;
 - Reorganize a cada três meses, separando tudo. Aproveite para verificar o estado dos brinquedos, separe aquele que precisa ser limpo, que esteja precisando de reparo, que pode ser doado ou descartado.

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