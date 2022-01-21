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Tem animal de estimação? Dicas fáceis para limpar a casa com pet

Ouça a conversa com a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:11

Publicado em 

21 jan 2022 às 12:11
Pet, animal de estimação
Pet, animal de estimação Crédito: Yaroslav Shuraev/Pexels
Tem animal de estimação e quer dicas fáceis para limpar a casa com pet? Tema para Lucy Mizael nesta edição do CBN Na Sua Casa. Dúvida comum, por exemplo, é como como limpar o piso e afastar os pelos dos pets espalhados pela casa. Ela explica que utilizar limpador concentrado, tipo herbavelt, ou a base de peróxido, ajuda a manter ambiente livre odor – mais uma sugestão é usar bicarbonato. Outra dica valiosa: "lavar as coisas com desinfetante, tipo Omo, ou vinagre concentrado pra manter tudo limpinho", explica. Ouça as explicações completas!

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