Tem animal de estimação? Dicas fáceis para limpar a casa com pet

Tem animal de estimação e quer dicas fáceis para limpar a casa com pet? Tema para Lucy Mizael nesta edição do CBN Na Sua Casa. Dúvida comum, por exemplo, é como como limpar o piso e afastar os pelos dos pets espalhados pela casa. Ela explica que utilizar limpador concentrado, tipo herbavelt, ou a base de peróxido, ajuda a manter ambiente livre odor – mais uma sugestão é usar bicarbonato. Outra dica valiosa: "lavar as coisas com desinfetante, tipo Omo, ou vinagre concentrado pra manter tudo limpinho", explica. Ouça as explicações completas!