Técnicas para evitar o desperdício na organização da geladeira!

Depois de iniciar a limpeza da geladeira, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael está na parte de se evitar o desperdício na hora da organização do eletrodoméstico. Vamos, então, as dicas:
CBN - CBN na Sua Casa -26-04-24 .mp3
Publicado em 26 de Abril de 2024 às 12:28
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