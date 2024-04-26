Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN na Sua Casa

Técnicas para evitar o desperdício na organização da geladeira!

Acompanhe as dicas de Lucy Mizael

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 12:28

Publicado em 

26 abr 2024 às 12:28
Saiba como organizar a sua geladeira
Saiba como organizar a sua geladeira e evitar o desperdício Crédito: Pexels
Depois de iniciar a limpeza da geladeira, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael está na parte de se evitar o desperdício na hora da organização do eletrodoméstico. Vamos, então, as dicas:
CBN - CBN na Sua Casa -26-04-24 .mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados