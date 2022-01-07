Tchau, Natal! Dicas para guardar os enfeites após desmontar a árvore

Segundo a tradição religiosa, a data do Dia de Santos Reis, no último dia 6, encerra o ciclo natalino e por isso é considerada o dia de desmontar a árvore de Natal. Após realizar o desmonte, como guardar os enfeites corretamente? Nesta edição do CBN Na Sua Casa, por sugestão do ouvinte Giovani, Lucy Mizael dá as dicas. "É bom ter caixas variadas. Você pode comprar as caixas do tamanho do volume das coisas que possui. Você também pode guardar o pisca-pisca em rolo de papel laminado ou numa tampa de papel", explica. Ouça a conversa completa: