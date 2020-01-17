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CBN NA SUA CASA

Sofá com cheiro ruim? Aprenda uma mistura que vai eliminar o odor

As dicas para se livrar do problema são da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 13:42

Publicado em 

17 jan 2020 às 13:42
Nesta sexta-feira, no CBN na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael vai ensinar como eliminar cheiros desagradáveis que estão impregnados no sofá, como odores de suor, cigarro, umidade e outros cheiros estranhos. A dica é uma mistura fácil de fazer e muito simples e prática de ser utilizada. O líquido pode ser usado ainda em colchões, cortinas ou tapetes, por exemplo. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 17-01-20
AS DICAS DA LUCY:
A MISTURA:
Ingredientes:
250 ml de água
1 colher de sopa de bicarbonato de sódio
1 colher de sopa de amaciante
1/2 xícara de chá de vinagre de álcool
1/2 xícara de chá de álcool líquido
Preparo:
Esquente a água até ficar morna. Em seguida, misture com o bicarbonato e mexa até dissolvê-lo completamente. Adicione o álcool e o amaciante e misture novamente para dissolver o amaciante. Por último, acrescente o vinagre de álcool (se efervescer, espere a espuma baixar e prossiga). Coloque em em um frasco spray com bico borrifador.
COMO USAR:
Aspire o sofá para remover poeira, pelos e sujeira em geral. Borrife a mistura em toda a superfície com uma distância de aproximadamente 30cm (não encharque o sofá, só pulverize). Deixe secar antes de sentar, por capa ou forrar. Caso o sofá for de camurça ou suede, escove ou aspire novamente depois de seco.
OBSERVAÇÕES:
- Respeite as medidas. Caso aja exagero, principalmente na quantidade de amaciante, o sofá pode ficar com aspecto engordurado.
- O amaciante concentrado possui perfume acentuado e a mistura fica bem forte. Vale a pena usá-lo no lugar do comum.
- O vinagre recomendado é o de álcool claro. Vinagres como de maçã ou vinho têm cheiro forte e podem manchar.
- O álcool que deve ser utilizado é líquido comum. Em gel reage com amaciante e empelota.

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