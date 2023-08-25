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CBN na sua Casa

Seus problemas acabaram: aprenda a clarear tênis branco!

Quem explica é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 12:12

Publicado em 

25 ago 2023 às 12:12
Tênis branco
Tênis branco Crédito: Pixabay
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz como destaque dicas e orientações para clarear tênis branco. E tem até uma “misturinha” que vai ajudar na tarefa:
CBN na Sua Casa - 25-08-23
- Misturar água oxigenada 40 volumes com bicarbonato, fazendo pasta macia mãos líquida
- Aplicar no tênis de couro, lona, tecido… Esfregar e deixar agir por 20 minutos
- Depois lavar com escova.
E mais:
- A manutenção do tênis branco: Esponja mágica e Nugget
- Cadarço é bom ter mais de um para trocar quando começar a ficar feio
- Mancha amarela no solado borracha: aplicar pasta de dente, deixar 20 minutos e lavar.

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