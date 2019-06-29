Sem manchas! Aprenda a limpar eletrodomésticos de inox

Nada de manchas, riscos ou arranhões! Nesta edição do CBN Na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael vai nos trazer truques fundamentais para quem deseja limpar os eletrodomésticos de inox de forma prática - e, claro, os deixando com a melhor aparência possível. Geladeiras e micro-ondas, por exemplo, são alguns desses que podem dar aquela dor de cabeça na hora da limpeza. Acompanhe!
CBN NA SUA CASA - 29-06-19
AS DICAS DA LUCY PARA LIMPAR INOX:
- Use álcool pra remover manchas
- Use uma ‘pastinha’ de vinagre com bicarbonato pra remover manchas mais difíceis
- Existem espuma de limpeza a seco que podem ser aliadas - podem ser compradas no supermercado
- Mancha na panela de inox? Passe limão na panela quente