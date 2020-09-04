Segredos da Lucy: creme dental pode ser aliado na hora da limpeza!

Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael traz dicas que vão te surpreender: afinal, quem é que disse que creme dental auxilia apenas na higienização bucal? A pasta pode ser aliada na hora da limpeza também com três usos diferentes: na hora de limpar o tênis (removendo aquela mancha amarela da borracha), para limpar e remover manchas dos móveis branco (inclusive de laca) e para tampar o buraco de prego e parafuso das paredes de casa. Acompanhe o passo a passo das dicas!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael