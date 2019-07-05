Sapatos: como guardá-los corretamente para evitar a umidade

Nesta sexta-feira (05), Lucy Mizael estreia seu novo horário na programação da CBN Vitória e com dicas para facilitar o dia a dia. O assunto é sapato. A comentarista vai explicar como fazer a limpeza correta dos sapatos, para evitar mofo e o mau cheiro. Além disso, ela também ensina a limpar a sapateira e armazenar o sapato corretamente. Acompanhe!