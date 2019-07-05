Sapatos: como guardá-los corretamente para evitar a umidade

Nesta sexta-feira (05), Lucy Mizael estreia seu novo horário na programação da CBN Vitória e com dicas para facilitar o dia a dia. O assunto é sapato. A comentarista vai explicar como fazer a limpeza correta dos sapatos, para evitar mofo e o mau cheiro. Além disso, ela também ensina a limpar a sapateira e armazenar o sapato corretamente. Acompanhe!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 05-07-19
AS DICAS DA LUCY:
- Use polvilho antisséptico nos sapatos para evitar mau cheiro;
- Limpe os sapatos antes de guardar com vinagre ou desinfetante bruto para uso geral;
- Coloque pedra de cânfora nas prateleiras das sapateiras;
- Limpe os armários com vinagre puro;
- Use ‘evita mofo’ pra absorver a umidade