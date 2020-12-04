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CBN NA SUA CASA

Saiba usar o sal como aliado na limpeza da casa

As dicas são de Lucy Misael

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:09

Publicado em 

04 dez 2020 às 13:09
Nesta edição do CBN Na Sua Casa, o destaque de Lucy Mizael é ele, o sal. Isso mesmo! Mas será que sal e limpeza da casa formam um combinação que pode dar certo? A comentarista explica onde o sal pode ser uma excelente ajuda na hora da limpeza, e não apenas um tempero na alimentação.
CBN na sua Casa - 04-12-20
- Grelhas de ferro fundido: Com o tempo, essas grelhas ficam enferrujadas e gastas, mas um pouco de sal e papel toalha podem fazê-las parecer novas. É só esfregar o sal na grelha molhada com uma esponja ou um papel toalha.
- Manchas de café: Sabe aquela mancha de café que fica no fundo da xícara? Para removê-las, basta fazer uma pasta de detergente e sal e passar lá.
- Tábuas de madeira: Corte um limão no meio e coloque sal na parte cortada. Depois esfregue o limão na madeira e ela irá parecer nova e brilhante, além de ficar com um cheiro refrescante.
- Banheiros: Para evitar o mau cheiro nos banheiros, misture uma xícara de sal, meia xícara de vinagre e uma xícara de bicarbonato de sódio. Deixe no vaso por dez minutos e dê descarga.
- Excesso de sabão: Quando a máquina de lavar roupa ou louça transbordar com espuma por causa do excesso de sabão, jogue um pouco de sal em cima.
- Mancha de chuva: Sabe quando chove e vasos e vidros ficam com uma mancha de espuma? Elas podem ser facilmente limpadas com uma mistura de água quente e sal.
[Fonte: Com informações do site Casa.com.br]

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