Saiba usar o sal como aliado na limpeza da casa

Nesta edição do CBN Na Sua Casa, o destaque de Lucy Mizael é ele, o sal. Isso mesmo! Mas será que sal e limpeza da casa formam um combinação que pode dar certo? A comentarista explica onde o sal pode ser uma excelente ajuda na hora da limpeza, e não apenas um tempero na alimentação.

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - 04-12-20

- Grelhas de ferro fundido: Com o tempo, essas grelhas ficam enferrujadas e gastas, mas um pouco de sal e papel toalha podem fazê-las parecer novas. É só esfregar o sal na grelha molhada com uma esponja ou um papel toalha.

- Manchas de café: Sabe aquela mancha de café que fica no fundo da xícara? Para removê-las, basta fazer uma pasta de detergente e sal e passar lá.

- Tábuas de madeira: Corte um limão no meio e coloque sal na parte cortada. Depois esfregue o limão na madeira e ela irá parecer nova e brilhante, além de ficar com um cheiro refrescante.

- Banheiros: Para evitar o mau cheiro nos banheiros, misture uma xícara de sal, meia xícara de vinagre e uma xícara de bicarbonato de sódio. Deixe no vaso por dez minutos e dê descarga.

- Excesso de sabão: Quando a máquina de lavar roupa ou louça transbordar com espuma por causa do excesso de sabão, jogue um pouco de sal em cima.

- Mancha de chuva: Sabe quando chove e vasos e vidros ficam com uma mancha de espuma? Elas podem ser facilmente limpadas com uma mistura de água quente e sal.