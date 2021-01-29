Saiba quais são as três coisas que esquecemos de limpar em casa

Máquina de lavar Crédito: Pixabay

Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael aponta três coisas que, por muitas das vezes, não damos a devida atenção no corre-corre do dia a dia doméstico e esquecemos de limpar em casa. Ouça!

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Micro-ondas: "Tem gente que usa o micro-ondas e só limpa quando ele está muito sujo. Não é o certo! Pra limpar, a receitinha é colocar água com limão/bicarbonato, deixar ferver dentro do micro-ondas e aí amolece e neutraliza o mau odor. Faça a limpeza com um paninho. Não faça a limpeza apenas quando está sujo";

Dispenser de sabão: "A pessoa abriu o dispenser pra colocar o sabão e está sujo, o ideal é que a pessoa limpe. Mas, se não limpo, forma aquela crosta. Depois, a limpeza é complicado. O jeito é remover, deixar de molho em água quente - com detergente ou bicarbonato - e vá esfregando com uma escovinha. Pode jogar vinagre também;