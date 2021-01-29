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DICAS DA LUCY

Saiba quais são as três coisas que esquecemos de limpar em casa

Ouça as dicas da personal organizer Lucy Mizael

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 11:58

Publicado em 

29 jan 2021 às 11:58
Máquina de lavar Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Na Sua Casa, Lucy Mizael aponta três coisas que, por muitas das vezes, não damos a devida atenção no corre-corre do dia a dia doméstico e esquecemos de limpar em casa. Ouça!
CBN Na Sua Casa - 29-01-21.mp3
Micro-ondas: "Tem gente que usa o micro-ondas e só limpa quando ele está muito sujo. Não é o certo! Pra limpar, a receitinha é colocar água com limão/bicarbonato, deixar ferver dentro do micro-ondas e aí amolece e neutraliza o mau odor. Faça a limpeza com um paninho. Não faça a limpeza apenas quando está sujo";
Dispenser de sabão: "A pessoa abriu o dispenser pra colocar o sabão e está sujo, o ideal é que a pessoa limpe. Mas, se não limpo, forma aquela crosta. Depois, a limpeza é complicado. O jeito é remover, deixar de molho em água quente - com detergente ou bicarbonato - e vá esfregando com uma escovinha. Pode jogar vinagre também;
Borracha da lavadora de roupas front load: "Não pode esquecer de limpar. Tem que enxaguar toda vez que usar. Terminou de usar, abriu e tirou a roupa, pegue um pano e limpe a borracha. Pra evitar que ela fique mofada, com mau cheiro, fique com manchas. Ela não é barata pra trocar".

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