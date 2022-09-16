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CBN na sua Casa

Saiba o que fazer para manter roupas coloridas sempre vibrantes

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 12:00

Publicado em 

16 set 2022 às 12:00
As dicas da Lucy para secar roupas em dias frios
As dicas da Lucy para roupas Crédito: Pixabay
Você sabia que a Rainha Elizabeth II usava roupas coloridas para se destacar na multidão? Pois é, ela usava desse artifício para estar sempre visível aos olhos dos seus súditos. E nesta edição do CBN na Sua casa, Lucy Mizael ensina a receita certa para você manter aquelas roupas coloridas e chamativas sempre com as colorações vibrantes. Ouça as dicas!
CBN na Sua Casa - 16-09-22
DICAS
1) Use sabão líquido
2) Troque amaciante por vinagre de álcool 200 ml no enxague.
3) Seque à sombra
4) Roupa jeans, preta e muito escura lave e seque do avesso e acrescente sal na lavagem na máquina
5) Roupa que solta tinta lave à mão, separado e coloque sal em todo processo lavagem( sabão, enxague) e não deixe de molho.

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