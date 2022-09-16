Saiba o que fazer para manter roupas coloridas sempre vibrantes

Você sabia que a Rainha Elizabeth II usava roupas coloridas para se destacar na multidão? Pois é, ela usava desse artifício para estar sempre visível aos olhos dos seus súditos. E nesta edição do CBN na Sua casa, Lucy Mizael ensina a receita certa para você manter aquelas roupas coloridas e chamativas sempre com as colorações vibrantes. Ouça as dicas!