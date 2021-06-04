Saiba como passar roupas para ter uma peça sempre lisa

Dicas para passar roupas Crédito: Pexels

Passar roupas pode ser um pesadelo para muitos donos e donas de casa! Deixar uma peça lisinha é um desafio, mas tem alguns segredos! Quem nos conta quais são essas dicas preciosas é Lucy Mizael, nesta edição do CBN na Sua Casa. A comentarista explica o que é preciso fazer para ter uma roupa cheirosa e 'lisinha' como se tivesse acabado de sair da loja. É preciso se atentar não só ao momento de passar, mas também ao processo de lavagem e secagem que antecede o ferro. Acompanhe as dicas!

ANTES:

- Estenda as roupas imediatamente após tirá-las da máquina;

- Utilize vinagre ou um bom amaciante nas lavagens para economizar esforços com o ferro;

- Não coloque peças demais na máquina de lavar e nem as deixe amontoadas;

- Quando for estender as roupas, se tiver espaço, pendure as camisetas em um cabide;

NA HORA DE PASSAR:

- Vestido ou camisa social: vire-os do lado avesso e comece pelo colarinho. Depois, passe para mangas e punhos, passando sempre de dentro para fora e de cima para baixo;

- Peças de lã ou de renda: cubra com um pano úmido de algodão antes de passar o ferro para evitar o contato direto. Para evitar que amasse novamente, pendure imediatamente em cabides;

- Roupas delicadas: faça um "sanduíche" de panos de algodão, deixando a peça no meio. A ideia é que não se formem manchas. Passe o ferro normalmente e lembre-se de repetir o processo do outro lado para desamassar igualmente.