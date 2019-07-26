Saiba como limpar sujeiras grudadas em panelas

O assunto de hoje é sugestão do ouvinte Francisco! Você já tentou esquentar leite e acabou queimando a panela? Ou fez alguma frita e o óleo acabou ficando agarrado na frigideira? Nesta sexta-feira, Lucy Mizael vai ensinar como limpar esses tipos de sujeira e deixar a panela brilhando. As dicas não são mágicas, mas facilitam a vida de quem enfrenta problema com as panelas. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 26-07-19
DICAS DA LUCY:
Ponha a panela de molho com água quente, bicarbonato de sódio e vinagre. Deixe de molho por uma hora, depois raspe com a ajuda de uma colher de pau e finalize com esponja de aço.