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CBN NA SUA CASA

Saiba como limpar roupas de couro que estavam guardadas

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 12:45

Publicado em 

27 abr 2019 às 12:45
Produtos de limpeza e higiene Crédito: Clariant | Divulgação
O tema desta edição do CBN Na Sua Casa foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Roni Borgo. Ele pediu a ajuda da Lucy com a seguinte dúvida: “Tenho uma jaqueta de couro e ficou guardada e sem uso. Agora, com a programação de uma viagem para fora do País e na época de frio, resolvi olhar meu guarda-roupa e identifiquei que minha jaqueta está grudenta, como se fosse aqueles produtos emborrachados que ficam grudentos. O que fazer neste caso?”. Lucy Mizael explica e também aproveita para falar como limpar outras peças de couro. Confira!
CBN na sua Casa -27-04-19.mp3

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