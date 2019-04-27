Saiba como limpar roupas de couro que estavam guardadas

O tema desta edição do CBN Na Sua Casa foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Roni Borgo. Ele pediu a ajuda da Lucy com a seguinte dúvida: “Tenho uma jaqueta de couro e ficou guardada e sem uso. Agora, com a programação de uma viagem para fora do País e na época de frio, resolvi olhar meu guarda-roupa e identifiquei que minha jaqueta está grudenta, como se fosse aqueles produtos emborrachados que ficam grudentos. O que fazer neste caso?”. Lucy Mizael explica e também aproveita para falar como limpar outras peças de couro. Confira!