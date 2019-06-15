Saiba como limpar quadros e porta-retratos sem danificá-los

A dica de hoje é para as pessoas que possuem telas, quadros e porta-retratos em casa. A comentarista Lucy Mizael ensina como fazer a limpeza correta desses objetos, sem danificá-los: limpar periodicamente é essencial para evitar a deterioração e a ação de traças e insetos. Ouça e aprenda as dicas:
CBN NA SUA CASA - 15-06-19
TELAS:
- Atenção: Não use aspirador de pó nem pano úmido sobre a tela;
- Uma vez por semana: para remover o pó, escove a tela com escova bem macia, em um único sentido, sem apertar;
- De 6 em 6 meses: retire um tampo em uma batata e vá esfregando na tela, como se a batata fosse uma esponja. A medida que a batata for sujando, retire a parte suja e volte a passar na tela. Repita a operação até que a batata, depois de passada na tela, permaneça clara.
QUADROS COM TAMPO DE VIDRO E PORTA-RETRATOS:
- Uma vez por semana: limpe o vidro com lenço ou toalha de papel e álcool (líquido ou em gel).
- Não usar pano molhado, já que a água pode escorrer e danificar a foto ou a tela.
MOLDURAS LISAS:
- Uma vez por semana: limpe com pano seco;
- De 2 em 2 meses: retire o pó com pano seco e depois limpe com terebentina, para prevenir contra a ação de traças e insetos.
MOLDURAS TRABALHADAS – COM REENTRÂNCIAS:
- Uma vez por semana: limpe as molduras com pincel macio.
- De 2 em 2 meses: retire o pó com pano seco e depois limpe com terebentina, para prevenir contra a ação de traças e insetos.