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CBN NA SUA CASA

Saiba como limpar a mala de viagem e remover o mau cheiro

As dicas são de Lucy Misael

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 12:17

Publicado em 

09 ago 2019 às 12:17
No momento de preparação para uma viagem, muitas vezes somos pegos de surpresa com a seguinte situação: a mala, guardada há muito tempo, está com mau cheiro, suja e mofada. Nesta sexta-feira (09), Lucy Mizael ensina como fazer a limpeza correta das malas e mantê-las sem mofo e com “cheirinho de limpeza”. Acompanhe!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 09-08-19
REMOVER MOFO:
Limpe com vinagre de álcool puro, esfregando com pano ou escovinha.
LIMPEZA PÓS-USO
Prepare uma solução com 1 colher de sabão líquido, 2 colheres de álcool e 1 xícara de álcool ou use Lisoform. Limpe todas as partes da mala e deixe secando por 1 a 2 dias, em local fresco e arejado, sem colocar no sol.
REMOVER MAU ODOR:
Faça um sachê (pode usar uma meia , um saquinho de tecido ou um pedaço de tecido amarrado com fita) com bicarbonato de sódio e coloque dentro da mala. Assim, o bicarbonato vai absorver os maus odores. Caso queira perfumar a mala, coloque também um sachê perfumado
 

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