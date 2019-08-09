Saiba como limpar a mala de viagem e remover o mau cheiro

No momento de preparação para uma viagem, muitas vezes somos pegos de surpresa com a seguinte situação: a mala, guardada há muito tempo, está com mau cheiro, suja e mofada. Nesta sexta-feira (09), Lucy Mizael ensina como fazer a limpeza correta das malas e mantê-las sem mofo e com “cheirinho de limpeza”. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 09-08-19

REMOVER MOFO:

Limpe com vinagre de álcool puro, esfregando com pano ou escovinha.

LIMPEZA PÓS-USO

Prepare uma solução com 1 colher de sabão líquido, 2 colheres de álcool e 1 xícara de álcool ou use Lisoform. Limpe todas as partes da mala e deixe secando por 1 a 2 dias, em local fresco e arejado, sem colocar no sol.

REMOVER MAU ODOR: