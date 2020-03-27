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CBN NA SUA CASA

Saiba como lavar os alimentos para evitar transmissão do coronavírus

Ouça as dicas da comentarista Lucy Misael

Publicado em 27 de Março de 2020 às 11:32

Publicado em 

27 mar 2020 às 11:32
Nesta sexta-feira (27), no CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina como devemos lavar e higienizar corretamente embalagens de alimentos, verduras, legumes e frutas em época de pandemia do novo coronavírus. É importante ressaltar que os alimentos em si não apresentam risco de transmissão direta do novo coronavírus. Eles só apresentam risco se forem manuseados por alguém contaminado, portanto, a primeira dica é lavar bem as mãos e desinfetá-las com álcool 70, antes de mexer com os alimentos. Acompanhe. 
CBN na sua Casa - 27-03-20.mp3

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