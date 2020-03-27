Saiba como lavar os alimentos para evitar transmissão do coronavírus

Nesta sexta-feira (27), no CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina como devemos lavar e higienizar corretamente embalagens de alimentos, verduras, legumes e frutas em época de pandemia do novo coronavírus. É importante ressaltar que os alimentos em si não apresentam risco de transmissão direta do novo coronavírus. Eles só apresentam risco se forem manuseados por alguém contaminado, portanto, a primeira dica é lavar bem as mãos e desinfetá-las com álcool 70, antes de mexer com os alimentos. Acompanhe.