Saiba como higienizar tábuas de corte

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael atende ao pedido do ouvinte Gledson. Ele mandou a sugestão sobre como devemos proceder na hora de higienizar tábuas de corte, como as de madeira. Tarefa para Lucy! "De forma geral a dica é higienizar as tábuas com água detergente e utilizar uma escovinha para tirar a sujeira. Pode também passar uma água fervente ou sanitária. As tábuas de bambu, por exemplo, é uma boa dica, são mais resistentes ao longo do tempo", explica. Ouça a conversa completa!