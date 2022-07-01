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CBN na sua Casa

Saiba como higienizar tábuas de corte

Quem ensina é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 12:06

Publicado em 

01 jul 2022 às 12:06
Tábua
Tábua Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael atende ao pedido do ouvinte Gledson. Ele mandou a sugestão sobre como devemos proceder na hora de higienizar tábuas de corte, como as de madeira. Tarefa para Lucy! "De forma geral a dica é higienizar as tábuas com água detergente e utilizar uma escovinha para tirar a sujeira. Pode também passar uma água fervente ou sanitária. As tábuas de bambu, por exemplo, é uma boa dica, são mais resistentes ao longo do tempo", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Na Sua Casa - 01-07-22

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