Saiba como fazer frituras sem deixar cheiro de gordura na cozinha

Você faz frituras em casa e depois tem que lidar com aquele cheiro de gordura do ar? Ou até mesmo evita fritar alimentos para o odor não tomar conta da casa? Saiba que existe solução! Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina como fazer frituras sem deixar cheiro na cozinha. Além de deixar a casa aberta para o ar circular, ela tem duas dicas super fáceis que até parecem que não vão funcionar, mas funcionam! Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN na sua Casa - 30-10-20

AS DICAS DA LUCY:

- Dica 1

A primeira dica é usando vinagre: coloque vinagre em um pote ou copo de vidro e posicione esse recipiente bem próximo à panela que você está fritando. Não precisa ser colado na panela, mas ali bem próximo. Assim, o vinagre vai absorver o odor de fritura. Parece surreal, mas funciona!

- Dica 2