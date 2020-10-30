Saiba como fazer frituras sem deixar cheiro de gordura na cozinha

Você faz frituras em casa e depois tem que lidar com aquele cheiro de gordura do ar? Ou até mesmo evita fritar alimentos para o odor não tomar conta da casa? Saiba que existe solução! Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael ensina como fazer frituras sem deixar cheiro na cozinha. Além de deixar a casa aberta para o ar circular, ela tem duas dicas super fáceis que até parecem que não vão funcionar, mas funcionam! Confira!
CBN na sua Casa - 30-10-20
AS DICAS DA LUCY:
- Dica 1
A primeira dica é usando vinagre: coloque vinagre em um pote ou copo de vidro e posicione esse recipiente bem próximo à panela que você está fritando. Não precisa ser colado na panela, mas ali bem próximo. Assim, o vinagre vai absorver o odor de fritura. Parece surreal, mas funciona!
- Dica 2
Em uma panelinha com água, coloque cravo e canela e deixe ferver enquanto estiver fazendo a fritura. O vapor de água impregnado com o cheiro das especiarias neutraliza os maus odores e ainda deixa o ambiente perfumado. Caso você não goste do cheiro de alguma das especiarias, pode optar por ferver a água apenas com o cravo ou apenas com a canela. Não deixe de testar.