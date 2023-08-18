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CBN na sua Casa

Saiba como fazer a limpeza do sofá da sua casa

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:08

Publicado em 

18 ago 2023 às 12:08
Sofá, estofados
Sofá, estofados Crédito: Pixabay
Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações para a hora de fazer a limpeza e higienização do sofá. Vamos a algumas das dicas:
CBN na Sua Casa - 18-08-23

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