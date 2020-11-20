Saiba como eliminar a sujeira deixada por insetos em casa

Nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael responde a dúvida do ouvinte Saulo Magnus, direto da Paraíba, e que acompanha o quadro através do nosso "Podcast". A dúvida foi a seguinte: "Lucy, começaram a aparecer alguns pontinhos marrons/pretos e duros em alguns móveis daqui de casa. Com o tempo percebi que estão relacionados a mosquitos e muriçocas, não sei se são os dejetos desses bichos, mas são um 'problemão' para sair. Já consegui me livrar dos mosquitos, mas queria dicas para limpar esses rastros. Como ouvinte não fica sem resposta, Lucy responde!