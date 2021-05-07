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CBN NA SUA CASA

Sabão líquido ou em pó: afinal, qual devo usar?

As dicas são de Lucy Misael

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:14

Publicado em 

07 mai 2021 às 12:14
Sabão em pó ou sabão líquido? Você quer saber qual é o melhor para garantir a limpeza das roupas e tecidos na hora da lavagem? Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa" a comentarista Lucy Mizael explica as vantagens e desvantagens de cada um deles e explica, afinal, qual é o mais prático e indicado para o seu dia a dia. Desde já vai um "spoiler" de Lucy: o sabão em pó costuma deixar mais resíduos no interior das máquinas de lavar. O sabão líquido, por sua vez, preserva mais as roupas e tem rendimento maior, eliminando manchas. Confira as orientações completas!
CBN na sua Casa - 07-05-21.mp3

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