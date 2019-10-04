Roupas brancas: Lucy ensina a manter as peças limpas!

Confira como manter sempre brancas roupas como uniformes e aventais

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 12:20

Muitos profissionais, como médicos, enfermeiros e cozinheiros, precisam utilizar roupas brancas para o exercício da profissão. Manter a roupa realmente branca, no entanto, pode não ser uma tarefa fácil. Nesta sexta-feira, a comentarista Lucy Mizael ensina como lavar corretamente a roupa branca e manter a cor com vigor, sem amarelar ou encardir. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 04-10-19
AS DICAS DA LUCY
- Sempre faça uma pré-lavagem eficiente, utilizando misturas que facilitam o processo.
- Opções de misturas: 
1) Água quente (somente em peças de algodão) ou fria (em peças com poliéster na composição), vinagre de álcool e bicarbonato de sódio;
2) Água quente ou fria, bicarbonato de sódio e álcool etílico;
3) Água quente ou fria, alvejante sem cloro em pó e álcool etílico.

