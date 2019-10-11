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CBN NA SUA CASA

Roupa de banho cheia de areia? Saiba como resolver o problema

Ouça as dicas de Lucy Misael

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 12:13

Publicado em 

11 out 2019 às 12:13
As duas estações mais quentes do ano estão começando a dar as caras: uma delas - a primavera - já começou desde o dia 23 de setembro, e o verão começa no dia 22 de dezembro. Com o calor, as pessoas voltam a frequentar as praias e também voltam a ter contratempos com as roupas de banho - os biquínis, maiôs e sungas. Nesta sexta-feira (11), Lucy Mizael ensina as principais dicas para retirar areia acumulada na roupa de banho, desencardir a peça e remover mancha de protetor. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 11-10-19

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