Roupa de banho cheia de areia? Saiba como resolver o problema

As duas estações mais quentes do ano estão começando a dar as caras: uma delas - a primavera - já começou desde o dia 23 de setembro, e o verão começa no dia 22 de dezembro. Com o calor, as pessoas voltam a frequentar as praias e também voltam a ter contratempos com as roupas de banho - os biquínis, maiôs e sungas. Nesta sexta-feira (11), Lucy Mizael ensina as principais dicas para retirar areia acumulada na roupa de banho, desencardir a peça e remover mancha de protetor. Confira!