Quantos potes devo ter para organizar a despensa? Quais usar? Especialista explica!

Atenção na hora da organização da despesa da cozinha e o tamanho dos potes para cada alimento. Este é o tema em destaque nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, com a comentarista Lucy Mizael. Vamos a alguns exemplos:
- Pote 230 ml: snacks, temperos, guloseimas
- 580 ml: amido de milho 200gr, chocolate em pó, frutas secas, castanhas, especiarias, temperos, chia, aveia
- 1,2 L: café, milho pipoca, triguilho, grão de bico, lentilha, batata palha, farofa pronta, leite em pó, achocolatado, sal fino ou grosso
- 1,5 L: farinha de trigo, farinha mandioca, feijão, fubá, flocão milho, arroz arbóreo, granola
- 1,8 L: massas (espaguete, penne, parafuso, farfalle)
- 530 ml: snaks, castanhas, frutas secas, doce em tabletes
- 1,3 L: café, milho pipoca, triguilho
- 2,7 L: arroz, açúcar, cereais, farinha panko