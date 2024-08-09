Quanto tempo os alimentos duram na geladeira? Lucy responde!

Você abre um produto, mas não usa ele inteiro e guarda na geladeira. Você faz o almoço ou o jantar e sobra… Vai para a geladeira! É uma prática norma e até aí, tudo bem. Mas você sabe quanto tempo eles duram depois de abertos e refrigerados? Este é o assunto em destaque nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, com a comentarista Lucy Mizael. Ouça os detalhes!
CBN na Sua Casa - 09-08-24.
- Alguns exemplos:
- Ovos cozidos: 1 semana
- Arroz/feijão: 4 a 6 dias
- Carne vermelha/frango/porco: 4 a 5 dias
- Peixe: 3 a 4 dias
- Massas (com molho de tomate), legumes refogados, batatas/mandiocas: 4 a 5 dias
- Iogurte/leite (após aberto): 3 dias
- Queijo/presunto: 7 dias
- Cebola cortada: 5 a 7 dias
- Ketchup/mostarda: 15 dias