Quanto tempo os alimentos duram na geladeira? Lucy responde!

Você abre um produto, mas não usa ele inteiro e guarda na geladeira. Você faz o almoço ou o jantar e sobra… Vai para a geladeira! É uma prática norma e até aí, tudo bem. Mas você sabe quanto tempo eles duram depois de abertos e refrigerados? Este é o assunto em destaque nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, com a comentarista Lucy Mizael. Ouça os detalhes!