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CBN na Sua Casa

Quanto tempo os alimentos duram na geladeira? Lucy responde!

Arroz, feijão, queijos, presunto e muitos outros têm tempos diferentes de armazenamento na geladeira, mesmo abertos ou preparados no mesmo dia. Fique atento!

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 12:28

Publicado em 

09 ago 2024 às 12:28
Alimentos abertos e sobras têm tempos diferentes de armazenamento na geladeira, mesmo abertos ou preparados no mesmo dia.
Alimentos abertos e sobras têm tempos diferentes de armazenamento na geladeira, mesmo abertos ou preparados no mesmo dia. Crédito: Pixabay
Você abre um produto, mas não usa ele inteiro e guarda na geladeira. Você faz o almoço ou o jantar e sobra… Vai para a geladeira! É uma prática norma e até aí, tudo bem. Mas você sabe quanto tempo eles duram depois de abertos e refrigerados? Este é o assunto em destaque nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, com a comentarista Lucy Mizael. Ouça os detalhes!
CBN na Sua Casa - 09-08-24.
  • Alguns exemplos:
  • Ovos cozidos: 1 semana
  • Arroz/feijão: 4 a 6 dias
  • Carne vermelha/frango/porco: 4 a 5 dias
  • Peixe: 3 a 4 dias
  • Massas (com molho de tomate), legumes refogados, batatas/mandiocas: 4 a 5 dias
  • Iogurte/leite (após aberto): 3 dias
  • Queijo/presunto: 7 dias
  • Cebola cortada: 5 a 7 dias
  • Ketchup/mostarda: 15 dias

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