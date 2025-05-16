Qual o melhor pano para limpeza? O que há de novo no mercado?

Um pano para o chão, outro para a limpeza dos móveis e mais um para o banheiro? Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz como assunto em destaque a dúvida do ouvinte Gledson. “Pede pra Lucy falar sobre tipos de panos específicos para limpeza. Para o chão, par móveis laqueados, piso de granito, laminados, porcelanato…” Ouvinte pede, a comentarista responde. Ouça a conversa completa!