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CBN na sua Casa

Qual o melhor pano para limpeza? O que há de novo no mercado?

Ouça as dicas da Lucy Mizael

Publicado em 16 de Maio de 2025 às 12:06

Publicado em 

16 mai 2025 às 12:06
Pano de chão, limpeza
Pano de chão, limpeza Crédito: Pixabay
Um pano para o chão, outro para a limpeza dos móveis e mais um para o banheiro? Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, a comentarista Lucy Mizael traz como assunto em destaque a dúvida do ouvinte Gledson. “Pede pra Lucy falar sobre tipos de panos específicos para limpeza. Para o chão, par móveis laqueados, piso de granito, laminados, porcelanato…” Ouvinte pede, a comentarista responde. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa -16-05-25.mp3
AS DICAS DA LUCY:
- Pano de chão de algodão: desfia e pode travar a máquina
Pano de chão de algodão precisa alvejar
- Pano microfibra para tudo inclusive para piso
- Não precisa alvejar,
Prático
- Pano limpa vidro para ser usado apenas com água
- Panos microfibra são coloridas facilita separação por área.

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