Qual a forma correta de limpar a geladeira? Lucy ajuda!

Nada de geladeira bagunçada! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael nos ajuda na tarefa de limpar a geladeira. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 12-04-24
Publicado em 12 de Abril de 2024 às 12:08
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