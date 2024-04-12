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CBN na sua Casa

Qual a forma correta de limpar a geladeira? Lucy ajuda!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 12:08

Publicado em 

12 abr 2024 às 12:08
Saiba como organizar a sua geladeira
Saiba como organizar a sua geladeira Crédito: Pixabay
Nada de geladeira bagunçada! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael nos ajuda na tarefa de limpar a geladeira.  Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 12-04-24

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