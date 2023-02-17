Purpurina, paetê e adereços: como fazer bom uso e conservar para o próximo carnaval

Deixe aquela calça jeans do trabalho de lado e procure estampas. Evite as roupas comuns e aposte no brilho. O Carnaval está batendo à porta e é sempre uma oportunidade de mudar um pouco o estilo. O brilho da purpurina, o estilo dos paetês e qualquer adereço de sua preferência. Mas além do charme que você vai levar para o bloquinho, é importante prestar atenção no bom uso. Nesta edição do CBN na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael traz informações sobre como conservar os materiais usados no carnaval. Até porque, carnaval acontece todo ano.