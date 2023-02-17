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Purpurina, paetê e adereços: como fazer bom uso e conservar para o próximo carnaval

Ouça as dicas de Lucy Mizael

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 12:06

Publicado em 

17 fev 2023 às 12:06
Aprenda a remover purpurina após festas de carnaval
Aprenda a remover purpurina após festas de carnaval Crédito: Shutterstock
Deixe aquela calça jeans do trabalho de lado e procure estampas. Evite as roupas comuns e aposte no brilho. O Carnaval está batendo à porta e é sempre uma oportunidade de mudar um pouco o estilo. O brilho da purpurina, o estilo dos paetês e qualquer adereço de sua preferência. Mas além do charme que você vai levar para o bloquinho, é importante prestar atenção no bom uso. Nesta edição do CBN na Sua Casa, a comentarista Lucy Mizael traz informações sobre como conservar os materiais usados no carnaval. Até porque, carnaval acontece todo ano. 
CBN na Sua Casa - 17-02-23.mp3

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