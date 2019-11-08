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Pragas domésticas: vinagre pode ser um aliado no combate ao cupim

A dica é da comentarista Lucy Misael

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 13:33

Publicado em 

08 nov 2019 às 13:33
 
Na última edição do CBN Na Sua Casa a comentarista Lucy Mizael iniciou uma série trazendo dicas de como evitar as traças dentro de casa. Agora, é a vez deles: os cupins. Os cupins, quando infestam  madeira, causam diversos diversos prejuízos materiais. Por isso, nesta sexta-feira (08), Lucy Mizael continua as dicas sobre as pragas domésticas e ensina como lidar e eliminar os cupins. A primeira delas é importante: descarte todas as madeiras em desuso que você tem em casa. Dedetizar, na maior parte dos casos, é o melhor caminho. Mas aplicar um pouco de vinagre na "casa" do cupim também ajuda. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 08-11-19

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