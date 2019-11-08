Pragas domésticas: vinagre pode ser um aliado no combate ao cupim

Na última edição do CBN Na Sua Casa a comentarista Lucy Mizael iniciou uma série trazendo dicas de como evitar as traças dentro de casa. Agora, é a vez deles: os cupins. Os cupins, quando infestam madeira, causam diversos diversos prejuízos materiais. Por isso, nesta sexta-feira (08), Lucy Mizael continua as dicas sobre as pragas domésticas e ensina como lidar e eliminar os cupins. A primeira delas é importante: descarte todas as madeiras em desuso que você tem em casa. Dedetizar, na maior parte dos casos, é o melhor caminho. Mas aplicar um pouco de vinagre na "casa" do cupim também ajuda. Confira!