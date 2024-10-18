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Passo a passo: como lavar roupas escuras e pretas!

Ouça as dicas da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 12:41

Publicado em 

18 out 2024 às 12:41
Aprenda a lavar roupas escuras e pretas
Aprenda a lavar roupas escuras e pretas Crédito: Shutterstock
Limpeza eficaz! Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz dicas e orientações sobre como lavar roupas escuras e pretas. Vamos às dicas:
CBN - CBN na Sua Casa -18-10-24.mp3
Separe as roupas: Separe as roupas escuras das claras e coloridas. Isso evita que fiapos ou resíduos de roupas mais claras grudem nas peças escuras, além de evitar manchas de outras cores.
Vire as roupas do avesso: Vire todas as peças escuras e pretas do avesso antes de lavar. Isso ajuda a proteger o lado externo do tecido, diminuindo o atrito e o desbotamento.
Escolha o sabão certo: Opte pelo uso de sabão líquido — melhor ainda se utilizar um sabão líquido específico para roupas escuras. Esses produtos são formulados para preservar a cor e evitar o desbotamento. Evite o uso excessivo de sabão, pois os resíduos podem deixar manchas claras nas peças.
Use água fria: Lave as roupas escuras em água fria ou morna. Nunca quente, pois o calor acelera o desbotamento das cores.
Selecione um ciclo suave: Escolha um ciclo de lavagem suave ou delicado na máquina. Isso reduz o atrito entre as peças, ajudando a preservar a cor.
Adicione vinagre branco (opcional): Para ajudar a fixar a cor e evitar desbotamento, adicione meia xícara de vinagre branco no compartimento de amaciante ou diretamente na água durante o ciclo de enxágue. O vinagre também ajuda a remover resíduos de sabão.
Evite o uso de amaciante (se possível): O amaciante pode criar uma película sobre as fibras, causando acúmulo com o tempo e desbotamento. Caso queira usar, prefira fórmulas específicas para roupas escuras.
Secagem ao ar livre (sombra): Evite secar as roupas escuras diretamente ao sol, pois isso pode acelerar o desbotamento. Seque-as em um local com sombra e ventilado. Caso precise usar a secadora, escolha uma temperatura baixa e retire as peças enquanto ainda estiverem um pouco úmidas.
Armazenamento adequado: Após a lavagem, guarde as peças em locais arejados e evite pendurá-las em locais com muita luz, para prevenir o desbotamento com o tempo. Esses cuidados garantem que suas roupas escuras fiquem bonitas por mais tempo.
[fonte: coluna Lucy Mizael - A Gazeta]

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