Para os amantes de café: aprenda a remover manchas da bebida

A dica de hoje é para os amantes da segunda bebida mais consumida entre os brasileiros: o café. No CBN na Sua Casa desta sexta-feira (31), Lucy Mizael ensina como limpar a garrafa térmica corretamente, tirando todas as manchas escuras e desodorizando a garrafa. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 31-01-20
A DICA DA LUCY:
Encha a garrafa térmica com água fervendo e adicione 1 ou 2 colheres cheias de bicarbonato de sódio. Deixe a mistura agindo por 2 a 6 horas e depois lave, esfregando com uma escovinha.