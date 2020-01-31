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Para os amantes de café: aprenda a remover manchas da bebida

Lucy Mizael ensina como limpar manchas da garrafa térmica, da jarra da cafeteira e das roupas

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 13:32

Publicado em 

31 jan 2020 às 13:32
A dica de hoje é para os amantes da segunda bebida mais consumida entre os brasileiros: o café. No CBN na Sua Casa desta sexta-feira (31), Lucy Mizael ensina como limpar a garrafa térmica corretamente, tirando todas as manchas escuras e desodorizando a garrafa. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 31-01-20
A DICA DA LUCY:
Encha a garrafa térmica com água fervendo e adicione 1 ou 2 colheres cheias de bicarbonato de sódio. Deixe a mistura agindo por 2 a 6 horas e depois lave, esfregando com uma escovinha.
 

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