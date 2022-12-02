Para o período chuvoso: como tirar mofo e umidade das paredes

Móveis mofados, paredes com bolhas, roupas mau cheirosas e com bolor são algumas das consequências que podem se agravar na rotina de casa durante o período chuvoso. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz orientações sobre como fazer a higienização da casa diante desse cenário. Uma dica: "em caso de mofo da parede a orientação é limpar com vinagre puro. E, em casos severos, água sanitária pura", explica. Ouça a conversa completa!