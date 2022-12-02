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CBN na sua Casa

Para o período chuvoso: como tirar mofo e umidade das paredes

As dicas são da comentarista Lucy Mizael

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 11:55

Publicado em 

02 dez 2022 às 11:55
Mofo em parede
Mofo em parede Crédito: Freepik
Móveis mofados, paredes com bolhas, roupas mau cheirosas e com bolor são algumas das consequências que podem se agravar na rotina de casa durante o período chuvoso. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz orientações sobre como fazer a higienização da casa diante desse cenário. Uma dica: "em caso de mofo da parede a orientação é limpar com vinagre puro. E, em casos severos, água sanitária pura", explica. Ouça a conversa completa!
CBN na Sua Casa - 02-12-22.mp3
- Tente ventilar a casa [abrir portas, janelas, quando possível]
- Molhe um pano em água e torça, enrole em uma vassoura de piaçava. Aplique álcool de eucalipto no pano
- Passe nas paredes e pisos.

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